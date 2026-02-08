Българска доминация във втора Бундеслига! Дармщат помете с 4:0

Българските национали Фабиан Нюрнбергер и Атанас Чернев бяха в стартовите състави на отборите си при категоричната победа на Дармщат с 4:0 над Кайзерслаутерн в дербито от 21-вия кръг на Втора Бундеслига. Успехът затвърди лидерската позиция на Дармщат и даде ясен сигнал, че тимът няма намерение да изпуска директния път към Бундеслигата.

Домакините решиха всичко още преди почивката. Фрейзър Хорнби откри резултата само пет минути след началото с точно изпълнена дузпа, а в 29-ата минута Фин Лакенмахер удвои. Натискът на Дармщат не спря дотук и малко преди края на първото полувреме Кай Клефиш направи резултата класически, оставяйки гостите напълно без отговор.

След паузата темпото спадна, но контролът остана изцяло в ръцете на лидера. В самия край на срещата Лука Марзайлер сложи точка на разгрома с четвърти гол, който окончателно пречупи Кайзерслаутерн.

Фабиан Нюрнбергер изигра силен мач за Дармщат и бе заменен едва в първата минута на добавеното време, когато отстъпи мястото си на Фабиан Холанд. Атанас Чернев пък остана на терена през всичките 90 минути за Кайзерслаутерн, но защитата на гостите не успя да се противопостави на мощната офанзива на домакините.

С трите точки Дармщат запази първото място и увеличи аванса си спрямо конкурентите, като вече има две точки повече от третия Падерборн. За Кайзерслаутерн поражението бе тежък удар – тимът остава на осем точки от плейофната зона и перспективата за завръщане в Бундеслигата изглежда все по-далечна.

