Драма, обрати и късен удар - Брентфорд шокира Нюкясъл като гост

Отборът на Брентфорд изигра един от най-драматичните си мачове през сезона и повали като гост Нюкясъл с 3:2 в последния съботен двубой от 25-ия кръг на Висшата лига. Срещата предложи всичко - ранни голове, обрати, дузпи и решаващ удар в края, който остави домакините със сведени глави.

„Свраките“ първи дадоха тон на шоуто, когато Свен Ботман откри резултата в средата на първото полувреме и взриви трибуните. Радостта на Нюкясъл обаче се оказа кратка. Брентфорд реагира светкавично и още преди почивката обърна мача - Витали Янелт изравни с удар с глава, а малко по-късно бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго не сбърка от бялата точка и прати гостите напред.

След почивката Нюкясъл вдигна оборотите и натискът им най-сетне даде резултат в 79-ата минута, когато капитанът Бруно Гимараеш реализира дузпа за 2:2. Изглеждаше, че домакините ще стигнат поне до точката, но драмата тепърва предстоеше.

Само пет минути по-късно Данго Уатара нанесе последния и най-болезнен удар. Нападателят на Брентфорд се възползва от колебание в защитата и донесе победата на гостите, оставяйки „Сейнт Джеймс Парк“ в пълно мълчание.

С успеха Брентфорд изскочи на седмо място в класирането с 39 точки, изравнявайки се с Ливърпул, който обаче е с мач по-малко. Нюкясъл остава на 12-а позиция с 33 точки и продължава да трупа въпросителни около формата си.

