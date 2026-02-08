Краев донесе точка на Уестърн Сидни, но дъното остава

Българският национал Божидар Краев отбеляза гол при равенството 1:1 на Уестърн Сидни Уондърърс като домакин на Мелбърн Сити в среща от 16-ия кръг на австралийското първенство. Краев се появи в игра като резерва в 63-ата минута и само 15 минути по-късно се разписа, възползвайки се от подаване на Ангъс Търгейт.

Попадението върна Уондърърс в мача и даде импулс на домакините в заключителната част, в която те потърсиха и пълен обрат. Натискът обаче не доведе до втори гол и двата отбора си разделиха точките. За Краев това е поредно важно включване от пейката, с което той затвърждава ролята си на ключова фигура в офанзивен план.

Въпреки изравняването и спечелената точка, Уестърн Сидни продължава да изпитва сериозни трудности през сезона. Тимът остава на последното място в класирането с актив от 16 точки, а задачата за измъкване от дъното изглежда все по-сложна с напредването на първенството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com