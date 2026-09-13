Скандал разтърси Айфеловата кула! Затвориха я
Отстраниха жените служители заради хиндуистка група
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Отстраниха жените служители заради хиндуистка група
Шампионите победиха с 3:1 в Далас, завършиха група J с пълен актив и ще срещнат Кабо Верде в елиминациите
Полуфиналистът от 2022 г. поведе в Ню Джърси, преди звездата на Реал Мадрид да изравни с красив гол
Домакините обърнаха мача след почивката, но Масурас оформи 2:2 в последните секунди
4:4 в битката за спасение, късен гол запази надеждите на гостите
Той подчерта, че приема отговорността за нарушението
Брентфорд изпусна шанс за Европа, домакините остават близо до зоната на изпадащите
Българинът влезе от пейката и спаси домакините срещу Мелбърн Сити
"Олимпик" водеше с 2:1, но допусна изравнителен гол в 92-ата минута и остана на втора позиция
Отменен гол и червен картон в края определиха изхода на двубоя
След паузата за националните отбори Септември приема Лудогорец, а Славия ще гостува на Ботев Враца
В класирането водят отборите на Наполи и Милан с по 22 точки, пред Интер и Рома с по 21, Ювентус с 19
В класирането води Арсенал с 26 точки, пред Манчестър Сити и Съндърланд с 19
В класирането води отборът на Реал Мадрид с 30 точки пред Барселона с 25
Страната излъчва добри послания към Европа, но пътят до равенството е дълъг
Тимът на Ерве Ренар измъкна класиране за Мондиал 2026 след нулево равенство с Ирак
Начело в класирането в шампионата на Гърция е Олимпиакос с 13 точки
Играчите на Томас Франк са 3-ти в класирането с 11 точки
В следващия кръг на 27 септември Локомотив София приема ЦСКА
Челси изпуснаха шанса да оглавят таблицата и остават 5-ти с 8 точки