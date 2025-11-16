Зрелищен мач между Септември и Славия. Резултатът

Септември (София) и Славия направиха зрелищно 2:2 в приятелски мач, игран на стадиона на „вишневите“ в Драгалевци.

Домакините поведоха в 18-ата минута, когато Николас Фонтен изпълни пряк свободен удар, топката рикошира в стената и влезе във вратата за 1:0.

Славия отговори с няколко добри шанса през първата част, но Артьом Варганов, Денислав Александров и Марко Милетич пропуснаха възможностите си.

През второто полувреме „белите“ обърнаха резултата в рамките на две минути. Васил Казълджиев изравни в 65-ата минута, а Никола Савич в 67-ата направи 1:2.

Септември обаче стигна до равенството в 75-ата минута след гол на Мой Пара.

След паузата за националните отбори Септември приема Лудогорец, а Славия ще гостува на Ботев Враца.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com