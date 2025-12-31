Трима наши волейболисти в Топ 10 на света!

Александър Николов е вторият най-добър волейболист в света за 2025 година! Класацията бе изготвена от Volleyball World.

Николов бе с основна заслуга за спечеления сребърен медал на Световното първенство във Филипините, като стана най-добрият реализатор на турнира. Както е известно, България игра финал на Световен шампионат за първи път от 55 години насам.

Класацията изобилства от български играчи, след като вчера бяха обявени всички състезатели от четвърто до десето място.

Италианският разпределител Симоне Джанели, който стана световен шампион, е №3 за годината, а веднага след него бе обявен и Николов.

Нашият волейболист направи изумително световно първенство, като бе реализатор №1 със общо 173 точки, от които 154 от атака.

№1 в света е друг световен шампион в лицето на Алесандро Микелето, който играе в италианския Тренто.

Алекс помогна и на Кучине Лубе Чивитанова да спечели Купата на Италия. Лубе стана вицешампион в Суперлигата, като бе победен във финала от Тренто.

Припомняме, че в челната десетка за тази година има още двама български волейболисти. Симеон Николов е шести, а осмото място е за капитана на националния отбор на България Алекс Грозданов. В същото време, интересът на българските фенове към Европейското първенство по волейбол за мъже продължава да е мощен, въпреки че до турнира има повече от 9 месеца. Шампионът на континента е през септември догодина, като София е един от градовете-домакини. Първенството е между 9 и 26 септември, като София ще приеме мачове от груповата фаза, включително откриването - с мач между България и Северна Македония.

"Билетите за двубоя България - Полша вече са напълно разпродадени - съобщиха от федерацията. - Срещата срещу един от традиционните фаворити в европейския и световния волейбол предизвика огромен интерес още в първите дни на продажбите - ясен знак за очакванията и доверието на публиката към националния ни отбор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com