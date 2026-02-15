Ланс помете Париж с пет гола и изскочи на върха

Ланс е новият лидер в Лига 1 след впечатляваща победа с 5:0 като гост на ФК Париж. Тимът се възползва максимално от поражението на Пари Сен Жермен срещу Рен с 1:3 в петък и излезе начело в класирането. С успеха Ланс събра 52 точки и поведе в битката за титлата.
Гостите решиха всичко още преди почивката. Уесли Саид се разписа два пъти и даде солидна преднина на своя тим. След паузата натискът продължи, а Флориан Товен направи резултата 3:0 от дузпа в 58-ата минута.
В самия край на срещата Раян Фофана довърши съперника с два късни гола в 90-ата и 90+5-ата минута, превръщайки победата в истинска демонстрация на сила. Ланс не просто спечели три точки - той изпрати ясно послание, че е готов да води колоната до финала на сезона.
Първенство на Франция по футбол, мачове от 22-ия кръг:
Олимпик Марсилия - Страсбург 2:2
Лил - Брест 1:1
ФК Париж - Ланс 0:5
От петък:
Рен - Пари Сен Жермен 3:1
Монако - Нант 3:1
Неделя:
Льо Авър - Тулуза
Лориен - Анже
Мец - Оксер
Олимпик Лион - Ница
В класирането начело излезе Ланс с 52 точки. Пари Сен Жермен е на второ място с 51, пред Олимпик Лион с 42, Олимпик Марсилия с 40, Рен и Лил с по 34 и др.
