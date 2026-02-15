Ланс помете Париж с пет гола и изскочи на върха

Ланс е новият лидер в Лига 1 след впечатляваща победа с 5:0 като гост на ФК Париж. Тимът се възползва максимално от поражението на Пари Сен Жермен срещу Рен с 1:3 в петък и излезе начело в класирането. С успеха Ланс събра 52 точки и поведе в битката за титлата.

Гостите решиха всичко още преди почивката. Уесли Саид се разписа два пъти и даде солидна преднина на своя тим. След паузата натискът продължи, а Флориан Товен направи резултата 3:0 от дузпа в 58-ата минута.

В самия край на срещата Раян Фофана довърши съперника с два късни гола в 90-ата и 90+5-ата минута, превръщайки победата в истинска демонстрация на сила. Ланс не просто спечели три точки - той изпрати ясно послание, че е готов да води колоната до финала на сезона.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 22-ия кръг:

Олимпик Марсилия - Страсбург 2:2

Лил - Брест 1:1

ФК Париж - Ланс 0:5

От петък:

Рен - Пари Сен Жермен 3:1

Монако - Нант 3:1

Неделя:

Льо Авър - Тулуза

Лориен - Анже

Мец - Оксер

Олимпик Лион - Ница

В класирането начело излезе Ланс с 52 точки. Пари Сен Жермен е на второ място с 51, пред Олимпик Лион с 42, Олимпик Марсилия с 40, Рен и Лил с по 34 и др.

