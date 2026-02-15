Петима българи в битка за медали днес в Милано-Кортина

Петима български състезатели излизат днес на старт на зимните Олимпийски игри в Зимни олимпийски игри 2026, като програмата включва участия в алпийските ски и биатлона. Денят обещава емоции и реални шансове за силно класиране, особено в преследванията при жените. Очакванията са насочени към биатлонния център в Антхолц-Антерселва, но стартовете започват още преди обед в Кортина д' Ампецо.

В 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо стартира първият манш на гигантския слалом при жените. С номер 45 ще се пусне Анина Цурбриген, която прави своя дебют на олимпийска сцена. 22-годишната състезателка е родена в Швейцария, но е с български корени по майчина линия. Вторият манш е насрочен за 14:30 часа.

В 12:15 часа започва преследването на 12.5 километра в мъжкия биатлон. България ще бъде представена от Благой Тодев и Константин Василев, които ще се стремят към изкачване в класирането след стартовите си позиции.

Най-големите надежди обаче са свързани със преследването на 10 километра при жените, което започва в 15:45 часа в Антхолц-Антерселва. Четвърта ще потегли Милена Тодорова, а Лора Христова ще стартира 11-а. И двете състезателки са в позиция да се борят за челните места и дори за отличия.

Освен участията на българите, днес ще бъдат разпределени още шест комплекта медали - в паралелното състезание по ски-свободен стил бабуни за мъже, в мъжката щафета 4 по 7.5 километра в ски бягането, в смесената отборна надпревара по сноубордкрос, в бързото пързаляне с кънки на 500 метра за жени, в смесеното отборно състезание по скелетон и на голямата шанца в ски скока при жените.

Програмата включва още мачове от олимпийските турнири по кърлинг за мъже и жени, хокей на лед за мъже, стартове в бобслея при жените, при спортните двойки във фигурното пързаляне и в дисциплината биг еър от ски-свободния стил при мъжете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com