Лора Христова с рецепта за щастие
Няма смисъл да правя нещо, което не ми носи радост, казва тя
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Няма смисъл да правя нещо, което не ми носи радост, казва тя
На световното първенство по биатлон в германския зимен център Арбер
Номинирана е за изненада на Игрите от Международен съюз по биатлон
Наредиха се на 14-о и 20-о място сред най-добрите 30 биатлонистки в света
Пишете нова страница в историята си, казват от Олимпийския музей
22-годишната българка е с 98% успеваемост и изпреварва германката Ванеса Фойт
Биатлонът и алпийските ски са във фокуса на българското участие
Още от 11-годишна е открила нейния спорт
Милена Тодорова се представи най-добре от четирите ни биатлонистки в спринта на 7.5 километра
Дебют, пето участие и големи очаквания за биатлона и ски бягането
През 2019 г. германката изненадващо прекрати кариерата си
Тодорова завърши втора в масовия старт на 12.5 км
От Световното по летен биатлон
Валентина Димитрова е първа на 6 км в лятната дисциплина
Дафовска открива празник в петък
Инцидентът станал вчера около 19:00 часа край язовир "Дренов дол"
Избраха болница в Плевен
На световното първенство по летен биатлон в Осърбле
Благой Тодев демонстрира класа в САЩ
Националите с изключително важен лагер във водещата високопланинска база на Източна Европа