Бронзовата Лора: Много е готино да стрелям!

"Нямаше време за празненство, защото трябваше веднага да ходя на допинг процедури, бях на масаж, получих обаждания.

Аз не си спомням с кого говорих първо, но най-ярко си спомням съотборниците и екипа, благодарна съм на Федерацията, че се подготвях при чудесни условия. "

Това каза Лора Христова в интервю по Нова телевизия, след като вчера взе бронзов медал в индивидуалната дисциплина по биатлон на Зимните олимпийски игри.

Най-скъпият поздрав е от семейството и съотборниците й, "Всички плакаха, казаха ми, че са горди, и се радвам, че успях да им донеса такава емоция", каза Христова.

Тайната според нея е контрол върху психиката и емоциите. При стрелбата е важно да не мисли за нищо друго освен за правилното изпълнение.

Почти не се прибира в Троян

"Почти не се прибирам в Троян, само един месец съм вкъщи, с целия отбор сме доста сплотени и това ни помага да минава по-леко времето, защото не е лесно да сме постоянно далече от семейство и приятели.

Тренираме на различни места, особено Германия, Италия. В България има накъде да се подобрят условията, защото пътуването е много и психически е тежко", разказа медалистката.

За нас няма петък и събота. Денят преминава така - закусваме, тренираме, обядваме, почиваме, тренираме, ядем и пак заспиваме. В почивните дни излизаме на ресторант, на разходка или се събираме и си говорим, сподели още тя.

Има време и за гаджета

Лора добави, че се намира време и за гаджета. Както и за професионалния късмет.

"Още откакто се записах на биатлон заради стрелбата разбрах, че това е моят спорт. Бях на 11 години. Първата ми мисъл беше: "Леле, колко е готино да стрелям". Започнах в клуб "Аякс" в Троян при Цветан Цочев, той ме запали", разказа още Христова.

Тя призна, че е имала съм трудни моменти, в които я е обзело разочарование, но бързо е успяла да се справи и да продължи да гледа напред.

Бащата - беше сигурна, че ще успее

Беше сигурна, че ще успее. Очакваше медал. Това каза бащата на биатлонистката Лора Христова, която спечели бронзовия медал на олимпиадата в Милано/Кортина в дисциплината 15 км индивидуално жени.

В родния й град Троян е истински празник, всички се радват много. Гордият баща Христо Христов от октомври не е виждал Лора.

"Много лишения са й коствали за този успех, сигурно в по-ранните й години са й липсвали някакви неща, дискотеки например", каза още по Би Ти Ви бащата.

Тя постави основите на своя успех с безупречна стрелба: 20 от 20! Предишното най-добро постижение в кариерата ѝ беше 13-о място на световното първенство през 2025 г.

Честито, Лора!

Това написаха от Международния съюз по биатлон (IBU) по повод третото място на 22-годишната Лора Христова в индивидуалния старт на 15 км от програмата на олимпиадата в Милано/Торино.

Слънчевото момиче, което усмихна цяла България с може би неочакваното, но напълно заслужено постижение, бе наградено от легендарната Екатерина Дафовска в ролята ѝ на член на борда на IBU.

