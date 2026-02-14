Линдзи Вон и лудостта на спорта,който те съсипва

Олимпийската кариера на голямата ски звезда Линдзи Вон приключи с безмилостно тежко падане в Кортина д'Ампецо.

Една от най-успешните скиорки в историята се завърна след 5-годишно оттегляне от спорта, за да се състезава на своята пета олимпиада с надеждата да стане най-възрастният атлет с медал в ски спускането.

По-малко от 13 секунди след началото на нейния опит обаче, краката ѝ поддадоха след минаване през една неравност.

Тя се изви лошо, падна и се претърколи, а виковете ѝ от болка можеха да се чуят дори от зрителите пред екраните. Публиката на мястото притихна в шок и тревога, докато се оказваше първа помощ на Вон и тя беше транспортирана с хеликоптер към болница.

По-късно от американския отбор разкриха, че състоянието ѝ е стабилно и състезателката остава под лекарски грижи.

"Следобед тя претърпя ортопедична операция за стабилизиране на фрактурата на левия ѝ крак", се каза в изявление от болницата в Тревизо.

Когато Вон падна на пистата, в класирането вече водеше нейната съотборничка Брийзи Джонсън. 30-годишната Джонсън не успя да участва на миналите Олимпийски игри в Пекин заради лошо падане именно на същото място в Кортина д'Ампецо. Този път беше нейният момент за реванш и тя стана олимпийска шампионка.

Но състезанието винаги ще бъде помнено заради Вон

И надпреварата, очаквана с може би най-голямо нетърпение на настоящите Игри, се превърна в мрачно напомняне колко опасен може да бъде този спорт.

Когато беше оказано съдействие на Линдзи Вон и опитите след нея бяха подновени, се стигна до нов инцидент, тъй като Канде Морено от Андора припадна на един завой и пак се стигна до намеса на спешната помощ. "Трагично е, но се опасявам, че това са ски състезанията", отчете президентът на международната федерация по ски и сноуборд Йохан Елиаш.

Седем фрактури

Ако някой е наясно с рисковете, това е именно Линдзи Вон.

Самата американка беше казала, че тялото ѝ е "потрошено", когато избра да се откаже от спорта през 2019 г. Вече беше претърпяла шест фрактури на левия крак и още една на десния, беше чупила и двете си ръце, както и почти всеки пръст. Невероятното е, че Вон се завърна и поднови кариерата си, след като операция за смяна на колянна става миналата година я убеди, че все още е способна да се състезава. И тя наистина беше способна - до миналата седмица, когато по време на спускане за Световната купа в Швейцария падна и получи изключително тежка травма. Тогава Линдзи Вон скъса кръстна връзка на коляното, но дори това не я убеди да се откаже от олимпийско участие и тя се появи в Кортина д'Ампецо със специална стабилизираща шина.

Както всеки велик скиор, американката дължи своя успех на умението да се състезава на абсолютния връх на своите възможности.

