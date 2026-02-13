Нокаут за Лама Мирчев! Разпиляха го

Много тежък удар върху "революционера" Ивайло Мирчев, попаднал под точните стрели на политически опоненти.

Призоваваме лама Мирчев незабавно да разпусне незаконната секта ППетроханДБ и да поеме отговорност за позора и скръбта, които нанесе на цяла България.



Припомняме, че #Възраждане успя да прокара закон, с който сектата и нейните нпо-пипала бяха изгонени от българските училища.



Въпреки това, същите продължиха да снимат детските тоалетни със скрити камери.



Разбирате ли, защо ни е крайно време за Възраждане!

Само ние можем да се разправим с тази розово-паразитна пасмина и всичките й разклонения.



Нека не забравяме и главния лама, бившия президент, който създаде ПП и вкара сектата в управлението на България.

