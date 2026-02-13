Политика

Нокаут за Лама Мирчев! Разпиляха го

Партията излезе със справедлив призив

Нокаут за Лама Мирчев! Разпиляха го
13 фев 26 | 22:20
575
Стандарт Новини

Много тежък удар върху "революционера" Ивайло Мирчев, попаднал под точните стрели на политически опоненти.

Призоваваме лама Мирчев незабавно да разпусне незаконната секта ППетроханДБ и да поеме отговорност за позора и скръбта, които нанесе на цяла България.

Припомняме, че #Възраждане успя да прокара закон, с който сектата и нейните нпо-пипала бяха изгонени от българските училища.

Въпреки това, същите продължиха да снимат детските тоалетни със скрити камери.

Разбирате ли, защо ни е крайно време за Възраждане!
Само ние можем да се разправим с тази розово-паразитна пасмина и всичките й разклонения.

Нека не забравяме и главния лама, бившия президент, който създаде ПП и вкара сектата в управлението на България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Политика
Коментирай