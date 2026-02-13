Нокаут за Лама Мирчев! Разпиляха го

Много тежък удар върху "революционера" Ивайло Мирчев, попаднал под точните стрели на политически опоненти.
Призоваваме лама Мирчев незабавно да разпусне незаконната секта ППетроханДБ и да поеме отговорност за позора и скръбта, които нанесе на цяла България.
Припомняме, че #Възраждане успя да прокара закон, с който сектата и нейните нпо-пипала бяха изгонени от българските училища.
Въпреки това, същите продължиха да снимат детските тоалетни със скрити камери.
Разбирате ли, защо ни е крайно време за Възраждане!
Само ние можем да се разправим с тази розово-паразитна пасмина и всичките й разклонения.
Нека не забравяме и главния лама, бившия президент, който създаде ПП и вкара сектата в управлението на България.
