Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов

Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер е поздравил България за успешното присъединяване към Еврозоната и въвеждането на единната европейска валута по време на среща с министър-председателя в оставка Росен Желязков. Това съобщиха от ГЕРБ на официалната си страница във Фейсбук

Срещата между Желязков и Вебер се е състояла в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. По време на разговора двамата са се обединили около очакването, че на предстоящите парламентарни избори българските избиратели отново ще подкрепят проевропейското развитие на страната.

Според публикацията Вебер е пожелал успех на ГЕРБ и на лидера на партията Бойко Борисов на предстоящия вот. Той е подчертал също, че Европейската народна партия ще продължи да подкрепя проевропейските политики на ГЕРБ.

