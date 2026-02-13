Секта, държава и потулени сигнали! ИТН поиска тежки санкции за НПО-та

Случаят „Петрохан-Околчица“ предизвика нов политически трус. От „Има такъв народ“ обявиха, че внасят законопроект за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, след като по думите им станало ясно, че през 2022 г. изпълнителната власт е делегирала контролни и публични функции на неправителствена организация, която впоследствие се оказала „секта с педофилски уклон“.

„От ужасяващия случай стана ясно по недвусмислен начин, че изпълнителната власт е делегирала свои контролни и публични функции на НПО, която се оказва секта с педофилски уклон“, заяви в парламента Александър Рашев от ИТН. Според него това не е изолиран казус, а част от по-широка практика. „От управленията на ПП-ДБ сме виждали как публичен ресурс и контролни функции се делегират на неправителствения сектор“, добави той.

Предложенията на ИТН предвиждат юридическите лица с нестопанска цел да нямат право да извършват дейност, която се припокрива с функции на държавни органи. Забранява се делегиране на публични правомощия към НПО-та, както и възлагането на подобни функции от страна на държавни и общински органи. При нарушение дейността на съответното юридическо лице ще подлежи на прекратяване, а имуществото му ще бъде отнемано в полза на държавата.

По отношение на учредителите на такива организации се предвиждат глоби от 25 000 евро, а при повторно нарушение - 100 000 евро. Въвежда се и задължение към годишния финансов отчет да бъде публикуван подробен списък на всички дарения с посочена стойност и дата.

Зам.-председателят на ИТН Станислав Балабанов също отправи тежки обвинения. „Това, което става ясно от публичното пространство, е че подаваните сигнали от 2022 г. от това момче, което навреме се е измъкнало от тази секта, са били потулени от тогавашното ръководство на МВР. Тогава министър беше Бойко Рашков“, заяви той.

Балабанов допълни, че темата няма как да остане извън политиката. „Виждаме срастване на държавата с различни формирования, които са направили държава в държавата си“, каза той. По думите му ПП-ДБ се опитват да отклонят вниманието чрез „димки“, като прехвърлят вината върху институциите.

„За нас на първо място са децата ни. Когато са застрашени, няма сила на света, която да каже това нещо да не се коментира“, подчерта Балабанов. И допълни: „Ще политизираме Петрохан колкото е нужно, за да защитим децата си.“

