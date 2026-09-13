Властта пренаписва правилата за децата в конфликт със закона
Новият модел ще започва още при ранния риск и ще стига до съда, мерките и връщането на детето в нормална среда
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Новият модел ще започва още при ранния риск и ще стига до съда, мерките и връщането на детето в нормална среда
Затягат контрола върху жизнения цикъл на автомобилите
Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
Касае етикетите на стоките
Целта е да спрем този ръст на цените и траекторията на повишаването им, каза той
Фентанил, GHB и синтетични опиоиди се разпространяват по-бързо от държавната реакция
След „Петрохан“ партията предлага забрана за делегиране на публични функции
Десетки са тези, ако не и стотици, които получават щедро финансиране по програми за опазване на околната среда, заграждат територии, строят си бази, х...
Легализира еднополовите бракове
България прилага европейския стандарт, но с години закъснение
Бройката при чуждестранния персонал расте заради липсата на кадри от България
Правосъдният министър Атанас Славов отчете обективните трудности
Най-лошото е, че законодателството и законодателят реагират "ад хок"
Всеки от нас, политиците, трябва да знае, че езикът на омразата трябва да изчезне
Трябва да направим така, че всички институции да работят сериозно за еврото
ЕС се приближава към приемането на първото в света значимо законодателство за изкуствения интелект
Политиците решават проблемите може би на олигархията, на организираната престъпност
Фокусът е върху съдебната реформа, законите по плана за възстановяване и устойчивост
РСМ е приела репресивно законодателство само заради македонските българи
Служебното правителство няма задача да разклаща предизборно партиите, заяви той