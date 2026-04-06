Прокуратурата бие тревога! Нови дроги заливат страната, законът изостава

Софийската районна прокуратура отправи остро предупреждение за нарастваща заплаха от новото поколение синтетични наркотици, които навлизат бързо на пазара, докато законодателството изостава и не успява да реагира навреме. Поводът е първото дело за притежание на гама-хидроксибутират (GHB), което разкрива далеч по-дълбок проблем от единичен случай. Според обвинението става дума за тревожна тенденция, която вече излиза извън контрол и изисква спешна намеса. Рискът за здравето и живота на хората се увеличава с всяко ново вещество, което остава извън ефективен контрол.

Новата заплаха - по-силни, по-скрити и по-опасни вещества

Прокуратурата предупреждава, че проблемът вече не се изчерпва с познатите наркотици. На преден план излизат фентанилът, GHB и неговите прекурсори, както и нови синтетични опиоиди, които са значително по-мощни и трудни за разпознаване. Те се прикриват по-лесно, разпространяват се бързо и често водят до тежки последици, включително фатални. Това поставя институциите в ситуация, в която реагират след като заплахата вече е реалност.

Законът изостава, престъпленията се развиват

Случаят с GHB показва сериозен проблем - веществата вече са на пазара и се използват, докато нормативната уредба изостава с тяхната оценка и класификация. Това означава, че правната система често се оказва неподготвена да реагира адекватно. Според прокуратурата този дефицит поставя под въпрос ефективността на държавата в защитата на обществото.

Разпокъсана реакция и опасни пропуски

Особено тревожен е фактът, че държавната реакция към новите вещества се случва на части - едно решение ги включва в списъци, друго определя стойността им, а междувременно органите вече се сблъскват с реални случаи. Тази тромава и разпокъсана система създава сериозен риск наказателното право да изостане от реалната заплаха на терен.

Въпроси без отговор и липса на готовност

Прокуратурата поставя директни въпроси, които остават без ясен отговор - достатъчно бързо ли се обновяват списъците със забранени вещества, има ли работещ механизъм за ранно разпознаване на нови дроги и съответства ли правната рамка на реалния риск. Най-тревожното е, че новите вещества се разпространяват по-бързо от законите, които трябва да ги регулират.

Необходима е спешна и координирана реакция

Според обвинението наказателноправната реакция сама по себе си вече не е достатъчна. Необходима е модерна правна рамка, бърза оценка на риска и координирани действия между всички институции - прокуратура, МВР, здравни и образователни власти, митници и парламент. Без единен подход държавата рискува да загуби контрол над новата вълна синтетични наркотици.

Прокуратурата е категорична - проблемът вече не е какви нови вещества се появяват, а дали държавата е способна да ги настигне навреме. В противен случай заплахата ще продължи да расте, а последиците ще бъдат все по-тежки.

