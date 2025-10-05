Прокурорите с категорична позиция за легитимността на Сарафов
АПБ предупреждава за правен хаос и настоява за ясни правила и стриктно разделение на компетентностит...
АПБ предупреждава за правен хаос и настоява за ясни правила и стриктно разделение на компетентностит...
Започна дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева
Тихомир Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на Пловдив с решение на Прокурорската колегия...
Прокуратурата внесе обвинителен акт
Радослав Градев беше избран единодушно от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
От прокуратурата казаха, че са се запознали със записа от една от медиите, която го публикува вчера
Отнети са правомощия на обвинителите, действат чак след извършване на престъплението
Тя бе избрана на провелото се преди дни Общо отчетно-изборно събрание на АПБ
Редица нарушения може би са били допуснати от скандалната прокурорка
Петър Димов има над 20 години юридически стаж, от които над 19 години във Военно-окръжната прокурату...
Владимир Малинов се върна на поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"
Изтича мандатът на Илиана Кирилова
Асоциацията на обвинителите излезе с гневна и остра декларация
Той повдигна обвинение за длъжностно престъпление на телевизионния продуцент Нико Тупарев
Наблюдаващият прокурор е категоричен, че прокуратурата ще подържа протеста и ще иска отнемане на авт...
Емилия Ованесян загина при пожар в дома си през януари тази година
Те встъпват в длъжност след спечелен конкурс
Емил Петров беше назначен за заместник на апелативния прокурор на столицата през февруари 2020 г.
Увеличават се и задържаните за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на...
В резултат на деянието едва не пострадаха хора