Сарафов представи новия ръководител на Пловдивската прокуратура

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов представи в Пловдив новия административен ръководител на местната Апелативна прокуратура Тихомир Стоев. Това стана на официална церемония, на която присъстваха Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, главният секретар на МВР - гл. комисар Мирослав Рашков, прокурорите от АП-Пловдив, административните ръководители на окръжните прокуратури в апелативния район, който включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян, както и съдебни служители.

Главният прокурор заяви своята подкрепа и доверие към новия административен ръководител на АП-Пловдив Тихомир Стоев, като му пожела успешна и ползотворна работа. Борислав Сарафов благодари на досегашния апелативен прокурор Тодор Деянов за постигнатите отлични резултати през неговия петгодишен мандат.

„Прокуратурата и МВР в страната работят добре и в синхрон за осигуряване на спокойствието на хората и за да отговорят на очакванията на обществото за справедливост“, подчерта Борислав Сарафов.

Гергана Мутафова и гл. комисар Мирослав Рашков пожелаха успех на новия административен ръководител.

Тихомир Стоев благодари за доверието и каза, че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон.

На 16 юли 2025 г. Тихомир Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изтичане на 5-годишния мандат на досегашния административен ръководител Тодор Деянов.

Тихомир Стоев има 30 години юридически стаж. Работил е като прокурор във Върховната касационна прокуратура и в Апелативната специализирана прокуратура, като следовател в Окръжна прокуратура- Велико Търново, както и като главен експерт в дирекция „Противодействие на корупцията“ в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

