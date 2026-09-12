Всичко за Борислав Сарафов

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ДПС след оставката на Сарафов: Важно е запазването на разделението на властите като гарант за демократичност

ДПС след оставката на Сарафов: Важно е запазването на разделението на властите като гарант за демократичност

Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата...

22 април | 13:00
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