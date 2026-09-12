Министър: Оставката на Сарафов не затваря скандала в съдебната власт
Николай Найденов настоява за дисциплинарно освобождаване от системата и очаква съдът да се произнесе по жалбата му
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Николай Найденов настоява за дисциплинарно освобождаване от системата и очаква съдът да се произнесе по жалбата му
Премиерът свърза решението във ВСС с по-широки процеси около съдебната система, незаконното строителство във Варна и въпроси към ДАНС
Премиерът очаква и подкрепа за Северна Македония
След като той подаде оставка
Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, каза той
По закон началникът на следствието е и заместник-главен прокурор
Надявам се прокуратурата да протестира присъдата на Пепи Еврото, каза Николай Найденов
Ваня Стефанова е изключително почтен човек и отличен прокурор, каза Огнян Дамянов от ВСС
Нов висш съдебен съвет и по-добър живот за хората
Оттук нататък отговорността е на Народното събрание, заяви президентът
Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата...
Шестмесечен мандат и готов резервен вариант при отказ
Андрей Янкулов поиска бърз избор и възстановяване на законността в прокуратурата
Прокурорската колегия на ВСС се събра на редовно заседание
Демерджиев предупреди за „последици“ и край на „шикалкавенето“
От конституционна гледна точка съмнения относно статута на Сарафов няма
Очаква се решение със задължителен ефект, което ще внесе яснота в съдебната практика
Колкото и медиите около "Капитал" да повтарят, че решението на КС означава, че Сарафов трябва да си „ходи веднага“, истината е друга – то не засяга ст...
Поздравявам конституционната юрисдикция, че възприе безспорната от конституционно гледище постановка, заяви топ юристът
Как едно внимателно премерено решение на Конституционния съд беше превърнато в удобен политически инструмент