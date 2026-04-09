ВКС решава казуса със Сарафов. Ключово тълкуване за правомощията му

Върховният касационен съд (ВКС) трябва да се произнесе по ключов въпрос, свързан с правомощията на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Очаква се тълкувателно решение със задължителен характер за всички съдилища, което да внесе яснота по казуса.

Темата придобива особена тежест заради различните тълкувания на закона и значението й за съдебната практика. Според експерти именно съдът е институцията, която трябва да даде окончателен отговор.

Тълкувателното решение - ключ към единна практика

По думите на преподавателя по конституционно право доц. Христо Орманджиев, решението на ВКС ще има обвързващ ефект и ще бъде ориентир за всички съдилища. Той подчерта, че Висшият съдебен съвет (ВСС) като независим орган следва да се съобрази със становището на върховната инстанция.

„Нормалната житейска логика е съветът да се съобрази със становищата на произнеслите се по казуса на Сарафов. Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази със решението на ВКС, каквото и да бъде то“, посочи Орманджиев в интервю за Нова телевизия.

Според него различните тълкувания са резултат от нормативни неясноти и липса на достатъчно прецизна уредба при приемането на закона.

Конституционният съд очерта рамката

Казусът се развива след произнасяне на Конституционния съд (КС), който подчерта, че законът не допуска неограничено във времето изпълнение на функциите на т.нар. трима големи в съдебната система. В решението си КС отбелязва, че макар да няма класически мандат за изпълняващите функциите, законодателят е въвел срок с цел да се избегне безсрочно заемане на поста.

В същото време обаче остават въпроси, свързани с конкретните правомощия на и.ф. главния прокурор, което налага намесата на ВКС чрез тълкувателно дело.

Правен спор заради нормативна празнота

Според Орманджиев проблемът произтича от липсата на изрична уредба за временно изпълняващите функциите. Той посочва, че още при приемането на закона не е било ясно разписано как ще се действа в подобни ситуации.

„Съдът коментира, че чрез нормативния контрол не може да се запълни нормативна празнота. Петима конституционни съдии са изразили становища, че шестмесечният срок важи и за Борислав Сарафов“, обясни той.

Това оставя пространство за различни интерпретации, които сега трябва да бъдат изчистени чрез решението на ВКС.

Очаквания за окончателно решение след изборите

Според експертите казусът може да намери трайно решение чрез законодателни промени в Закона за съдебната власт след изборите. Дотогава обаче именно тълкувателното решение на ВКС ще бъде водещият ориентир за институциите.

Междувременно правосъдният министър съобщи, че е поискал информация от съдилищата за конкретни случаи, свързани с действията на прокуратурата, което показва, че темата остава във фокуса на институционалния дебат.

