Ейса призна за Гришо

Ейса Гонсалес направи рядък коментар за половинката си - най-добрият български тенисист Григор Димитров.
36-годишната актриса е звездата на корицата на пролетното издание на Women's Health. В интервю за изданието тя изрази възхищението си и от Гришо.
За българския тенисист актрисата казва, че "е в хармония със себе си" и допълва: "Да виждам това ежедневно беше много информативно и никога не съм била в толкова невероятна, здрава, всестранна връзка с някого, на когото се възхищавам и от когото взимам пример."
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com