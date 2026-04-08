Ейса призна за Гришо

Ейса Гонсалес направи рядък коментар за половинката си - най-добрият български тенисист Григор Димитров.

36-годишната актриса е звездата на корицата на пролетното издание на Women's Health. В интервю за изданието тя изрази възхищението си и от Гришо.

За българския тенисист актрисата казва, че "е в хармония със себе си" и допълва: "Да виждам това ежедневно беше много информативно и никога не съм била в толкова невероятна, здрава, всестранна връзка с някого, на когото се възхищавам и от когото взимам пример."

