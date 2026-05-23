Костадинов се разграничи от Доцова за “единство между католическата и православната религия”

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се разграничи от заявлението на председателя на парламента Михаела Доцова за “единство между католическата и православната религия”.

Председателят на “Възраждане” беше част от българската делегация, която посети Рим. Тя беше водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

В Рим делегацията ни проведе срещи, посети и изложба, организирана от Пловдивската митрополия.

По време на посещението председателката на Народното събрание Михаела Доцова, заяви: „Това не е просто традиция на посещението, това е традиция на единство между католическата и православната религия, защото християнството е едно и то е съборно и единно".

Костадин Костадинов, като част от делегацията, се разграничава от риториката на Доцова, съобщиха от "Възраждане".

От 1054 г., след като се случва Великата схизма, до ден днешен римокатолическата общност се отделя и отпада от светата Православна църква. Недопустимо е председател на Народно събрание да въвлича българската държава и БПЦ в потенциален религиозен скандал, компрометиращ българската вероизповедна принадлежност и православна идентичност, заяви Костадин Костадинов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com