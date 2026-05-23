Брюксел чака бюджета на България и иска смели мерки

България получи поздравления за успешното присъединяване към еврозоната, но и ясен сигнал от европейските институции за нуждата от бързи и устойчиви бюджетни решения. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обсъди предстоящата фискална консолидация на среща с еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис в Никозия.

Разговорът се проведе в рамките на неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси и заседанието на Еврогрупата на 22 и 23 май. В срещите участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

Донев разговаря двустранно и с председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. В рамките на тези контакти българската страна представи вижданията си за основните икономически предизвикателства пред ЕС на фона на глобалната несигурност и нарастващия натиск върху публичните финанси. Финансовият министър изложи и мерките, които правителството подготвя с оглед на фискалната консолидация.

Снимка: Министерство на финансите

Отделен акцент беше поставен върху изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Донев е обсъдил постигнатия напредък досега, както и стъпките, които предстоят до приключването на плана. Темата остава ключова за България заради връзката между реформите, плащанията и оценката на европейските институции.

Еврокомисар Валдис Домбровскис е заявил, че Европейската комисия очаква в кратък срок проектобюджета на България за 2026 г. и актуализираната средносрочна прогноза. Той е насърчил българските власти да предприемат смели и устойчиви мерки, за да бъде проведена успешна фискална консолидация. По-рано тази седмица Донев посочи на брифинг в София, че редовният бюджет за 2026 г. се очаква да бъде приет до 1 юли.

На заседанията на ЕКОФИН и Еврогрупата финансовите министри обсъдиха и по-широкия европейски контекст. Сред водещите теми беше необходимостта от засилване на конкурентоспособността на ЕС в условията на нови геополитически рискове. Разговорите включиха и въпроса как Европа може да посрещне растящите си нужди от разходи, без да подкопае дългосрочната фискална устойчивост.

Министрите дискутираха още стабилните криптовалути, техните икономически функции и предизвикателствата, които поставят пред регулаторите. В рамките на Еврогрупата беше разгледана и темата за достъпните жилища, като участниците обмениха мнения за икономическите рискове, социалния натиск и възможните политики в тази област.

