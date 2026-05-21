Варна в шок! Украинци стрелят в центъра на града!

Дръзка проява на насилие и пълно безхаберие към човешкия живот в самия център на Варна най-накрая приключиха с белезници. Служителите на МВР проведоха светкавична и мащабна акция, при която успяха да локализират и арестуват извършителите на зловещата стрелба, разиграла се посред бял ден на 8 май. Задържаните са двама чужди граждани от Украйна, които в продължение на дни успяваха нагло да се укриват от правосъдието, вдигайки на крак криминалистите в цялата страна.

Куршум застигна случайна пешеходка

Кървавият инцидент, който шокира жителите и гостите на морската столица, се разигра в сутрешните часове на съдбовния ден. Сигналът за пукотевица на оживена улица в топ центъра на града е подаден около 10:20 часа, изправяйки на нокти полицията. Вместо обаче враждуващите банди да пострадат, жертва на безумието стана напълно случаен минувач.

Възрастна жена на 73 години, която просто е вървяла по улицата по свои задачи, е улучена от куршум в ръката. Ранената пенсионерка веднага бе поета от пристигналите екипи на Спешна помощ, като истинско чудо е, че раната не се оказа фатална и няма реална опасност за живота ѝ. Тя обаче остава белязана от психологическия шок, че може да бъде застреляна, докато се разхожда в европейски град.

Бягството им се провали

Веднага след като проливат кръв в центъра на Варна, двамата украинци изчезват в неизвестна посока, превръщайки се в най-издирваните бегълци в региона. Разследващите органи веднага започнаха мащабни заградителни и оперативни мероприятия по горещи следи.

Наглият им опит да се измъкнат от правосъдието обаче претърпя пълен крах. Въпреки опитите им да заличат следите си и да напуснат района на Черноморието, полицаите успяха да ги проследят през половината държава. Капанът около стрелците щракна окончателно на стотици километри от местопрестъплението – в град Пловдив, където двамата чужденци бяха тръшнати на земята и арестувани. Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата, а варненци настояват за най-строги наказания за самозабравилите се стрелци.

