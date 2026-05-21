Кървава баня и разфасован мафиот в бъчва

Сръбският подземен свят и държавните институции бяха разтърсени от безпрецедентен скандал, който изглежда като изваден от мрачен гангстерски трилър. Сръбската полиция откри безжизненото тяло на известна криминална фигура, разфасовано, натъпкано и скрито в бидон, броени дни след хладнокръвното му убийство в заведение. Случаят придоби чудовищни размери, след като разследването доказа пряка връзка на престъплението с върховете на властта и доведе до зрелищния арест на самия началник на белградската полиция, съобщават прокурорите, цитирани от БГНЕС.

Капанът в ресторанта: Поканен на смърт от първия полицай на града

Всичко започва в средата на миналата седмица, когато армията и силите за сигурност на Сърбия обявяват за общодържавно издирване Александър Несович Бая – знакова фигура от белградския ъндърграунд. Следите на Бая се губят веднага след една крайно подозрителна среща в столичен ресторант. Покана за нея изненадващо отправя лично Веселин Милич – шефът на полицията в Белград, уж с цел да помогне за разрешаването на стари и остри разногласия между Бая и други двама представители на подземния свят.

Прокурорите обаче разкриват смразяваща истина: вечерята се е оказала перфектно организиран капан. Вместо преговори за мир, срещата между криминалните авторитети бързо прераснала в яростна свада и крещящ скандал. Преди жертвата да успее да реагира, ситуацията ескалирала до стрелба. Александър Несович Бая е бил брутално ликвидиран „по предателски начин“, след като един от другите присъстващи мъже вади оръжие и го разстрелва от упор на масата.

Криминален заговор

По информация на международната агенция АФП, и убитият Бая, и самият стрелец са добре познати лица на сръбските правоохранителни органи с дебели криминални досиета. По-шокиращото в случая е последвалото прикриване на престъплението. За да заличат следите от кървавата екзекуция в ресторанта, убийците са натъпкали трупа на мафиотския бос в бъчва, опитвайки се да го скрият завинаги от очите на закона.

Въпреки наглия опит за укриване на тялото, криминалистите успяват да разплетат мрежата от лъжи и да открият макабрената находка. Участието на Веселин Милич в тази фатална среща и последвалите му действия доведоха до незабавното му отстраняване от длъжност и последвал арест. В момента прокуратурата в Белград повдига тежки обвинения срещу висшия полицай за съучастие и покровителство на организираната престъпност, а Сърбия е изправена пред една от най-тежките си институционални кризи.

