Внимание! Украинска палавница отмъкна 250 000 долара от бургазлия

Бургазлията Дончо Каличин разказа потресаваща история за брака си с украинка, която е на път да го съсипе. Той се страхува за живота си и за да предотврати бъдещите й действия, преглъща егото си и застава да говори пред камера, за да разкаже на какво е бил подложен. Надява се това да я спре и тя да го остави да живее живота си спокойно, пише Флагман бг.

„Започвам с това, че пред вас най-вероятно стои най-наивният мъж, който някога сте срещали“, стартира разговора си Дончо, който се е пенсионирал като старши офицер на круизен кораб. Преди повече от 7 години той губи съпругата си след дълго и мъчително боледуване. Признава, че това е най-страшното - да видиш как любимият ти човек гасне пред теб и не можеш да му помогнеш.

„40 години съм работил по корабите, последните 25 години бях във водещи американски и европейски круизни компании, с много висок ранг, и като загубих съпругата си, седнахме един ден с дъщеря ми. Тя беше първият човек, който ми каза: Тате, все още си млад, има живот пред теб. Може да срещнеш жена, която да те подкрепя. Така аз направих нещо изключително глупаво - през интернет се запознах с украинска гражданка. Тя е с 14 години по-млада от мен. Другата ми глупост, която направих, е че съгласих да се оженя за нея“, разказа Дончо Каличин.

Историята му оттам нататък е шокираща

Романтичната авантюра бързо приключила. Докато той плавал с корабите и осигурявал охолен начин на живот на новата си жена, всичко било наред, но след като решил, че е време да се оттегли и да си почине, тъй като е спечелил достатъчно през живота си, започнали проблемите.

За пет години похарчил над 250 хил. долара, за да задоволява капризите на украинската си жена. В сумата са включени и бизнес начинанията ѝ, които постоянно се проваляли, до скъпи екскурзии и поддържане на високия ѝ стандарт на живот.

В един момент напрежението рязко ескалирало - украинката го набедила в домашно насилие, затрупала със сигнали институциите. Проверяващите, разбира се, не намерили никакви основания за потвърждение на думите ѝ, но психическият тормоз към бургазлията продължил до невиждани размери.

Днес той се е изнесъл от собствения си дом, оставил е украинската си жена да живее в негова наследствена къща и както казва, се опитва да излезе жив и психически здрав от тази връзка. По думите му очаква от нея абсолютно всичко.

Дончо се запознал с украинската си жена чрез приложение за възрастни самотници. Тогава тя му се представила като смирена и много предана.

Дълго време си изграждала този образ, докато в един момент, самият той не разбрал какви са й истинските намерения.

Тя имала поне 5 брака зад гърба си, всички с максимален срок до 5 години. По думите му тя буквално изсмуквала всичко от мъжете си и ги изоставяла, след което продължавала да търси нова жертва.

