Дипломат предлага ключово решение за българите в Северна Македония

В кулоарите на парламента в Скопие бе внесено официално предложение, което може да промени хода на европейската интеграция на Република Северна Македония. Бившият посланик и първи съпредседател на интердисциплинарната комисия между страната и Гърция Виктор Габер внесе петиция за свикване на национален референдум относно промените в основния закон. Идеята е гражданите директно да поемат политическата отговорност и да се произнесат за бъдещето на преговорите с Европейския съюз.

Конституционните промени

В основата на внесеното предложение стои въпросът за включването на хърватите, българите и евреите в преамбюла на конституцията на Северна Македония, където те да бъдат добавени наравно с вече изброените общности. Вносителят Виктор Габер аргументира искането си с факта, че европейската интеграция е дългогодишен стратегически ангажимент, заложен в редица държавни документи още от обявяването на независимостта през 1991 година. Според него гражданите притежават най-високата политическа легитимност и именно те трябва да решат дали държавата ще продължи напред по своя европейски път чрез приемането на тези конституционни корекции.

Политическият контекст

Инициативата се появява в изключително деликатен момент за югозападната ни съседка. Преговорите на Северна Македония за членство в Европейския съюз са в пълна застой, тъй като настоящите управляващи отказват да изпълнят условието за вписването на българите, което е официална част от преговорната рамка. Въпреки че страната подписа тази рамка през 2022 година, до промяна на конституцията така и не се стигна поради липса на необходимото мнозинство от две трети в тогавашния парламент. Основната опозиционна сила тогава, ВМРО-ДПМНЕ, категорично се противопостави на това изискване с тезата, че то представлява български диктат, а след спечелването на изборите през 2024 година партията сформира настоящото правителство и запази твърдата си линия. Ситуацията се изостри допълнително, след като Европейският съюз отдели Албания от Северна Македония и Тирана продължи преговорния си процес самостоятелно, което засили вътрешните дебати в Скопие.

Напред към ЕС или нова стратегия за държавата

Аргументацията в предложението на Виктор Габер поставя народните представители пред ясна и безалтернативна ситуация в зависимост от волята на суверена. Ако на евентуалния референдум мнозинството от гражданите гласуват с „да“, депутатите ще бъдат длъжни да гласуват конституционните промени, без да се налага приемането на други съпътстващи документи. Ако обаче вотът е отрицателен и хората гласуват „против“, парламентът ще трябва изцяло да анулира всички приети до момента актове за европейската ориентация на страната и да започне процедура по приемане на съвсем нов стратегически курс за бъдещето на държавата. За да получи официален ход, предложението за референдум тепърва трябва да бъде разгледано и одобрено от парламентарните комисии в Скопие.

