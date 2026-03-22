След румънския кабинет, днес и правителството на Северна Македония взе крути мерки срещу енергийната криза.

На извънредно заседание министрите в Скопие решиха да намалят ДДС върху горивата и да освободят мазут от държавните резерви, за да се предотврати покачването на цените на петролните продукти и на електроенергията.

Това съобщи премиерът Христиан Мицкоски на пресконференция, цитиран от МИА и БТА.

С решението на правителството от понеделник в полунощ ДДС върху петролните продукти ще бъде намален през следващите две седмици от 18 на 10 процента, което означава намаление на цената на горивото с 6 - 7 денара (9 - 11 евроцента) за литър.

Мицкоски допълни, че е взето и решение за обявяване на кризисно положение на цялата територия на страната, за да се даде възможност за предприемане на подходящи правни действия и институциите да могат ефективно да прилагат мерките.

На фона на това, българското правителство продължава да се прави, че няма голяма криза и единственото му решение е да отпусне по 20 евро като компенсация за бедните.

