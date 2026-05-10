Ким Чен-ун готви най-яростното отмъщение на света

Северна Корея официално промени конституцията си, за да гарантира автоматичен ядрен удар, ако лидерът Ким Чен-ун бъде убит или командването на ядрените сили бъде парализирано при чужда атака. Решението идва на фона на шока в авторитарните режими след съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран, при които беше ликвидиран върховният лидер Али Хаменей заедно с част от най-близкото му обкръжение.

Промените са били приети още през март по време на първата сесия на 15-о Върховно народно събрание в Пхенян, но едва сега са обявени публично. Според ревизирания текст, ако системата за командване и контрол на ядрените сили бъде „поставена в опасност от атаки на враждебни сили“, ядрен удар трябва да бъде нанесен „автоматично и незабавно“.

На практика това означава, че Пхенян вече официално въвежда механизъм за автоматичен ядрен отговор дори при евентуално елиминиране на Ким Чен-ун. Анализатори предупреждават, че подобна доктрина рязко увеличава риска от катастрофална ескалация при всяка криза на Корейския полуостров.

Според експерти обаче сценарий, подобен на операцията срещу иранското ръководство, би бил далеч по-труден за изпълнение в Северна Корея. Страната остава почти напълно затворена, достъпът на чужденци е силно ограничен, а вътрешният контрол е сред най-жестоките в света. Това прави събирането на агентурна информация изключително трудно.

Самият Ким Чен-ун е известен със своята обсесия към сигурността. Той почти никога не се движи без тежко въоръжена охрана, избягва самолетите и предпочита да пътува със своя брониран влак. Смята се, че севернокорейският лидер непрекъснато сменя маршрутите и местата, където пребивава.

Решението идва и в момент, когато отношенията между двете Кореи отново са в ледена фаза. Въпреки сигналите за диалог от Сеул, Пхенян продължава да определя Южна Корея като свой „главен враг“ и вече премахна от конституцията дори старите формулировки за бъдещо обединение на полуострова.

