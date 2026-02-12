Южна Корея разкри голямата тайна на Ким Чен-ун

Северна Корея може да е на прага на историческа стъпка - дъщерята на Ким Чен-ун, Ким Джу-е, вече е в етап, в който се очаква да бъде официално посочена за негова наследничка. Това съобщиха южнокорейски депутати, позовавайки се на нова оценка на Националната разузнавателна служба на Южна Корея, цитирана от Йонхап. Досега службата определяше Джу-е като „най-вероятен наследник“, но формулировката вече е променена.

Според представителя на южнокорейското разузнаване Ли Сон-квон, изявлението е направено пред парламентарната комисия по разузнаване. „Имайки предвид, че Ким Джу-е е присъствала на различни събития, включително на годишнината от основаването на Корейската народна армия и посещението ѝ в Къмсусанския дворец на слънцето, както и са забелязани признаци, че тя взима становище по отношение на някои държавни политики, разузнавателната служба на Южна Корея смята, че тя вече е на път да бъде посочена за приемничка на севернокорейския лидер“, заяви той.

По думите му предишната оценка е била, че Джу-е „се обучава“ за бъдеща роля, но вече се счита, че е навлязла в „етап, в който се очаква да бъде определена за негова приемничка“. Промяната в формулировката се възприема като значителен сигнал за възможно ускоряване на процеса по утвърждаването ѝ като наследник на властта.

Южнокорейската разузнавателна агенция ще следи внимателно предстоящия партиен конгрес в Пхенян по-късно този месец. Ако Ким Джу-е се появи на форума или ѝ бъде присъдена официална титла, вероятността тя да бъде публично обявена за наследничка на Ким Чен-ун ще нарасне значително, отбелязва Йонхап. Това би затвърдило династичния модел на управление в страната и би имало сериозни политически последици за региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com