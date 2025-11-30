Заплаха от Ким Чен ун. Какво нареди на армията

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун направи притеснително изказване, като заговори за нова мисия на армията си, заради което се влагат големи ресурси в нея.

Севернокорейските военновъздушни сили ще получат нови стратегически средства, каза той, цитиран от Корейската централна информационна агенция. Според него армията ще получи "нова важна мисия."

"Казвайки, че Военновъздушните сили на Република Корея ще получат нови важни задачи заедно с нови стратегически военни ресурси, той подчерта, че партията и отечеството имат големи надежди за Военновъздушните сили," заяви той в специално изявление.

Ким Чен-ун обяви доставката на нови стратегически оръжия на събитие, посветено на 80-ата годишнина на Военновъздушните сили.

Лидерът на КНДР добави, че севернокорейските военновъздушни сили "започнаха да играят роля в ядреното възпиране" и също така "трябва решително да се противопоставят на всякакъв вид шпионаж и възможни военни провокации от страна на врага."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com