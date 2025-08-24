Ким Чен-ун размаха ядреното оръжие! Нови заплахи

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелване на нови противовъздушни ракети, с което е била изпитана тяхната боеспособност, съобщи севернокорейската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс.

Посочва се, че новите противовъздушни оръжейни системи са показали "бърза реакция" към въздушни цели като атакуващи дронове и крилати ракети.

Очаква се в понеделник президентите на Съединените щати и Южна Корея Доналд Тръмп и И Дже-мьон да се срещнат във Вашингтон.

Те ще обсъдят укрепването на съюза между двете страни и партньорството в областта на сигурността и икономиката, обявиха от офиса на южнокорейския лидер.

По-рано този месец Ким Чен-ун определи съвместните военни учения на Съединените щати и Южна Корея като опит да се поддържат "най-враждебни и конфронтационни" отношения със Северна Корея.

Ким обеща да ускори ядреното въоръжаване на страната си, отбелязват информационните агенции.

