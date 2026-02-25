Уиткоф посочи условието за мир между Украйна и Русия

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, подчерта, че не може да има мирно споразумение, докато украинците не са уверени, че конфликтът няма да се повтори, съобщава Интерфакс-Украйна.

Уиткоф отбеляза, че протоколите за сигурност са предназначени да дадат на украинците силно чувство, че могат да живеят в мир.

„Нашата политика е, че не може да има мирно споразумение, докато украинският народ не е твърдо убеден, че това никога няма да се повтори. А нашите протоколи за сигурност са предназначени да дадат на хората силно чувство, че могат да живеят в мир, да има живот за децата им, да няма подобно насилие между двете страни и че този конфликт никога няма да се повтори“, сподели специалният пратеник на Тръмп, предаде "Блиц".

Той подчерта, че това е основата и предпоставката за тези гаранции за сигурност. Уиткоф увери, че преговарящият екип е ангажиран да „направи всичко възможно“ за напредък в мирните преговори.

