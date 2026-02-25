Тръмп с историческа реч! Обяви Златния век на Америка

Историческа реч, продължила над 100 минути, произнесе американският президент Доналд Тръмп. В обръщението си „За състоянието на Съюза", произнесено пред двете камари на конгреса и американската нация, той обяви настъпването на Златния век за Америка и заяви, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, намалил е цените на лекарствата и същевременно е наложил нов световен ред в чужбина, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение в историята.

Тръмп заяви, че икономиката е по-силна и призова американците отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември.

Нашата страна се завърна - по-голяма, по-добра, по-богата и по-силна от когато и да било. Америка отново е уважавана, може би както никога досега, заяви Тръмп.

"Когато за последно говорих в тази камара преди 12 месеца, току-що бях наследил страна в криза, със стагнираща икономика, рекордно висока инфлация, широко отворена граница, ужасяващо попълване на състава на армията и на полицията, необуздана вътрешна престъпност и войни и хаос по целия свят. Но днес, след само година, мога да кажа с достойнство и гордост, че ние сме постигнали трансформация, каквато никой не е виждал никога преди, и вековен обрат", каза Доналд Тръмп.

След една година отново в Белия дом, президентът определи постиженията на администрацията си като равняващи се на „векове развитие“. По думите му икономиката на страната е силна, както никога досега.

Той не пропусна да подчертае борбата с нелегалната имиграция – едно от предизборните му обещания и ключов приоритет като президент.

Тръмп отчете напредъка, който според него администрацията му е постигнала в спирането на нелегалните преминавания.

Доналд Тръмп обеща, че федералното правителство ще съфинансира до 1000 долара пенсионни спестявания за работници без достъп до 401(k), считано от следващата година. Той също така призова Конгреса да приеме закони, забраняващи на членовете и техните семейства да купуват индивидуални, публично търгувани акции, и каза, че иска законодателите да забранят издаването на шофьорски книжки за търговски превозни средства на нелегални мигранти.

Тръмп бе посрещнат с бурни аплодисменти от републиканците в Камарата на представителите, но демократът Ал Грийн от Тексас бе изведен от залата в началото на речта, след като вдигна високо плакат с протест срещу Тръмп.

Сред гостите бяха американски военни, бивш политически затворник, освободен след свалянето от власт венецуелския президент Николас Мадуро, и златните медалисти от мъжкия отбор по хокей на САЩ.

„Нашата страна отново печели. Всъщност печелим толкова много, че наистина не знаем какво да правим. Хората ме молят: „Моля ви, моля ви, моля ви, господин президент, печелим прекалено много. Не можем да го понесем повече", пошегува се Тръмп, преди да представи отбора по хокей. „Не бяхме свикнали да печелим в нашата страна, докато не дойдохте вие", похвали той хокеистите.

Хокейният отбор, облечен с пуловери с надпис „САЩ" с големи букви, бе бурно аплодиран от законодателите и от двете партии. Тръмп се обърна към страната на залата, където седяха демократите, и се пошегува: „За първи път ги виждам да стават на крака".

Тръмп защити усилията си да запази широкообхватните си мита. Президентът обеща да продължи напред, като използва „алтернативни закони" за налагане на мита върху вноса и каза на законодателите, че „не е необходимо Конгресът да предприема действия". Той също така направи смела прогноза, като предположи, че някой ден митата ще „заменят в значителна степен" настоящата система за данък върху доходите. „Те спасяват страната ни", заяви Тръмп и добави, че митата „защитават мира".

Тръмп отправи предупреждение към Иран, твърдейки, че правителството му „отново преследва зловещите си ядрени амбиции“ по-малко от година след американски военен удар, за който той преди това твърдеше, че е довел до „унищожаването“ на ключовите му ядрени обекти. Представителите на Тръмп трябва да се срещнат с ирански официални лица в Женева за още един кръг от разговори в четвъртък.

„Предпочитам да реша този проблем чрез дипломация - но едно е сигурно: никога няма да позволя на световния спонсор номер 1 на тероризма, какъвто е безспорно, да има ядрено оръжие“, каза президентът. „Никоя нация не бива да се съмнява в решимостта на Америка. Имаме най-мощната армия на Земята.“

Президентът припомни и американските въздушни удари от миналото лято, които по думите му са унищожили ядрените способности на Техеран, и похвали операцията, която свали Мадуро от власт във Венецуела, както и посредничеството на неговата администрация за постигане на прекратяване на огъня във войната между Израел и „Хамас" в Газа.





