Тръмп с решителен ход за митата! Вдигна ставката

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на нова глобална митническа ставка от 15 на сто върху всички вносни стоки, влизащи в страната. Мярката влиза в сила незабавно и заменя обявената ден по-рано 10-процентна ставка, след като Върховният съд на САЩ постанови, че значителна част от предишния митнически режим е незаконен.

Новата мярка се въвежда на основание раздел 122 от Търговски закон от 1974 г., който позволява на президента да налага мита до 15 на сто за срок до 150 дни с цел справяне със сериозни дефицити в платежния баланс.

Публикация на "Уолстрийт Джърнъл", цитирана от БТА прави обзор на всичко, което се знае досега за новите тарифи.

По какво се различава новата ставка от отменените?

Новата глобална ставка от 15% наподобява отменения режим, въведен по силата на Закон за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA).

Тя се прилага универсално за всички страни, за разлика от предишните "реципрочни" мита, които в някои случаи достигаха значително по-високи равнища – например върху китайския внос, където ставките в пиков момент достигнаха 145 на сто.

Раздел 122 предвижда временно действие – до 150 дни, освен ако Конгресът не одобри удължаване.

Какъв може да бъде икономическият ефект?

Според оценка на Budget Lab at Yale - (Бъджет лаб към Йейлски университет), ефективната митническа ставка в САЩ преди решението на съда е била около 16 на сто, след него е спаднала до 9,1 на сто, а сега се очаква да достигне приблизително 13,7 на сто.

Според клона на Управлението за федералния резерв към Ню Йорк през по-голямата част от 2025 г. американските компании и потребители са поели над 90 на сто от разходите, свързани с митата. Някои фирми са ограничили наемането и инвестициите, докато други отрасли са отчели ползи от защитата срещу вносна конкуренция. Последните данни за инфлацията показват повишение на цените при уреди, мебели и нови автомобили – категории, засегнати от митата.

Защо раздел 122 е различен от Закона за международни извънредни икономически правомощия?

Законът за международни извънредни икономически правомощия позволява икономически мерки при извънредни ситуации, но не съдържа изрично правомощие за налагане на мита. Раздел 122 обаче изрично предвижда възможност за въвеждане на мита до 15 на сто за справяне със сериозни дефицити в платежния баланс.

Правни експерти отбелязват, че дали настоящите търговски дефицити попадат в обхвата на тази разпоредба може да стане предмет на съдебни спорове.

Има ли изключения?

Белият дом посочи, че новата ставка няма да се прилага върху вече изключени стоки, включително определени фармацевтични продукти, критични минерали и продукти, свързани с отбраната.

Стоки от Канада и Мексико, обхванати от споразумението на САЩ с тези страни (USMCA), също ще бъдат изключени.

Новата ставка няма да се натрупва върху секторните мита, наложени по раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., които обхващат стоманата, алуминия и автомобилите.

Възможни допълнителни мерки

Президентът сигнализира, че може да използва и раздел 301 от Търговския закон от 1974 г., който позволява по-трайни мита при доказани нелоялни търговски практики.

Какво става с правилото „de minimis“?

Т.нар. правило "de minimis", което позволяваше безмитен внос на пратки с ниска стойност, остава временно преустановено. Белият дом потвърди, че всички пратки, попадащи в този режим, ще бъдат обложени с новата 15-процентна ставка.

Приетият миналата година данъчен и бюджетен пакет на Републиканската партия предвижда окончателно премахване на правилото от юни 2027 г.

