Най-добрият плаж в света на една ръка разстояние

От бурните, шибани от ветрове брегове на Ирландия до райските златни крайбрежия в южна Испания - плажовете на Европа предлагат изключително разнообразие.

Има обаче една дестинация, която постоянно оглавява класациите за най-красиви плажове на континента. Благодарение на най-големия брой отзиви, които Tripadvisor определя като "надхвърлящи очакванията", тя е тазгодишният победител в наградите Travellers" Choice Awards. Кой е този плаж? Това е Elafonissi Beach в Крит, пише money.bg.

Разположен в югозападния край на острова, плажът е известен със своята приказна визия - тюркоазено море се разлива върху просторни брегове с розов оттенък. Този феномен се дължи на натрошени мидени черупки и натрупвания от червено пигментирани микроорганизми, произхождащи от коралови рифове, които приливите отнасят и смесват с белия пясък.

Можем да планираме посещението си при отлив, когато се появява провлакът, свързващ Крит с малкото островче Елафониси, или просто да преминем през плитките до коляното води, за да стигнем до по-усамотените заливчета. Във всички случаи е препоръчително да изберем период извън активния туристически сезон, тъй като славата на това място вече се е разнесла надалеч.

Впечатляващо, нали? Плажът Elafonissi беше обявен не само за най-добрия в Европа, но и за най-добрия в света през 2025 г. Тази година обаче световната титла отиде при Isla Pasion в Мексико.

В класацията за 2026 г. Крит отново се представя отлично, като три негови плажа попадат в топ 10. Ето кои са 10-те най-добри плажа в Европа според Tripadvisor:

Elafonissi Beach, Крит, Гърция Balos Lagoon, Крит, Гърция Praia da Falésia, Ольюш де Агуа, Португалия La Pelosa Beach, Сардиния, Италия Falassarna Beach, Крит, Гърция Platja De Muro, Майорка, Испания Paleokastritsa Beach, Корфу, Гърция Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия Playa de Maspalomas, Гран Канария, Испания Plage de Palombaggia, Порто-Векио, Франция

