Най-голямата тайна на кървавата хижа "Петрохан". Проговори бивш собственик

Под хижата в Петрохан има тунел, който тръгва към Северна България и е част от мрежа от подобни подземни проходи. Това потвърди пред "България Днес" Евгени Вълкачовски - управител на туристическото дружество, стопанисвало имота преди бащата на Искра Фидосова и групата на Ивайло Калушев.

"Има такова нещо", категоричен бе Вълкачовски.

Първа за мистериозния проход, за който разследващите до момента не са обелили нито дума, съобщи София Андреева, онази майка, която нарече сина си Валери Андреев "моралния убиец на групата", защото първи е подал сигнал срещу кървавия лама Калушев.

В два поста във фейсбук Андреева разказа, че от хижата има тунел, водещ към Северна България. Имотът е построен по този начин през 80-те години и според думите на Андреева мястото е било тренировъчен център за различни организации.

"Доколкото ми е известно, тунелът започва от крилото, което някога е горяло", конкретизира Андреева и поясни, че чак сега споделя за подземния коридор, защото била изключила за него след първоначалния шок. Майката на Валери дори задава риторичен въпрос дали полицията зазижда или проучва прохода.

"Тунелът обяснява много странни неща, как тия мъжаги се оставиха да ги убият", заключва София Андреева.

Самият Евгени Вълкачовски, който потвърди за наличието на тайния проход, е в ръководствата на няколко туристически дружества, включително на "Монтана", което в миналото е стопанисвало хижа "Петрохан", преди тя да бъде отдадена на бащата на бившето правно острие на ГЕРБ и настоящ столичен нотариус Искра Фидосова.

Фидос Симеонов държи хижата от 2005-а до началото на 2020-а, когато по официални данни я продава на Калушев и компания за 96 000 лв. Според запознати след сделката бай Фидос бил предупреден от рейнджърите да не се мотае в района и той не бил ходил до хижата от онзи момент нататък.

Вълкачовски обясни, че тунелът датира от около 1985 година и краят му стига в близост до село Бързия. През галерията минава тръба, по която е качена вода към хижата. Тя минава под друг тунел, на който е изградена пречиствателна станция. Проходът е използван от различни служби и за други дейности в миналото, но неясно какви.

Самият Вълкачовски преди имал карта на мрежата от тунели. Той влизал в този от Петрохан, но само на 5-6 метра, след което имало срутени камъни.

От 7-8 години не се бил качвал до хижата и няма представа дали групата на Ивайло Калушев или други хора са ремонтирали прохода. Това би обяснило настаяването на групата в хижата. Именно пещерняци биха били най-подходящи за възстановяването на система от подземни тунели.

Шефът на туристическото дружество вече е бил разпитван в полицията след шесторната смърт на Петрохан и под Околчица.

"Много неща знам, но ми казват да не ги казвам", споделя той, но не уточнява дали "препоръката" идва от разследващите.

Вълкачовски коментира и появилите се информации за тунел, който води чак до Сърбия и евентуално може да се ползва за трафик. Бил чувал за такъв проход и не изключва съществуването му, но не го е виждал.

Хижа "Петрохан" е разположена в местността Калето, като до мястото е имало османско укрепление, табия, на 2 километра по асфалт от Петроханския проход.

Открита е през 1983-та, по повод 60 години от Септемврийското въстание. Построена е на 1470 метра надморска височина, колкото "Камен дел" на Витоша, за която от тази седмица се търси нов стопанин, или пък "Вада" в Рила.

Има разгъната площ от малко над 1100 квадрата, със стаи за 76 човека, със собствени санитарни възли, както и общи помещения. Двуетажната сграда е вдигната върху държавна земя, от което произтича въпросът доколко изобщо законни са били обримчващите я напоследък електропастири и вериги на пътя към нея, оформящи своеобразен парцел.

Планинар разказа, че табелите в района, предупреждаващи, че се стреля без предупреждение, се появили преди няколко години, след 2020-та. Преди това нямало заграждения, а самият бай Фидос бил отзивчив хижар и телефонът му можело да бъде открит на много места из планинарските форуми.

Тогава вода се черпела с помпа от близък водоизточник, тоест стопанинът не е знаел за тайния тунел, качващ вода от района на Бързия или каскадата вече е била повредена.

