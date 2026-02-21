Бащата на Сияна бръкна в раната! Горещи въпроси към Андрей Янкулов

Бащата на Сияна – Николай Попов, публикува в събота остър коментар във Фейсбук, свързан със стартиралите ден по-рано атаки срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

В петък сутринта служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов свика заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет за 26 февруари с точка единствена – смяната на главния прокурор.

Часове по-късно в предаването на бТВ „Лице в лице“ отстраненият от поста преди три дни окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов атакува Сарафов и го обяви за нелегитимен. Тази изява на Николов, който допреди година беше и председател на Асоциацията на прокурорите в България, даде повод на Андрей Янкулов да го похвали, първо във Фейсбук профила си, а после и при участието си в предаването „Панорама“ на БНТ, игнорирайки факта, че Николов бе един от най-приближените до бившия обвинител №1 Иван Гешев.

В публикацията си Николай Попов припомня именно този факт, като дори публикува и снимка от визита на Гешев в Съединените щати през м. май 2023 г., на която позира с Владимир Николов.

„Гледах вчера по бТВ този отдясно на „Каскета“ (Иван Гешев). Така разбрах, че онзи ден Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го отстранила от поста на окръжен прокурор на Плевен заради системни нарушения. Мога само да поздравя ВСС /колкото и да не ги харесвам/ за това им решение, но това не е достатъчно! Такива като този до „Каскета“ нямат място в съдебната система, защото заради тях съдебните дела, дори за убийства, се провалят. Разбрах го, при това лично! Когато убиха Сияна, разследването беше в Окръжната прокуратура в Плевен и единствено това, че вдигнах България на крака, принуди обвинителите да задържат шофьора и да поискат постоянен арест, а съдът да го наложи. Ако не беше вашата подкрепа, днес убиецът на детето ми щеше още да е на свобода заради бездушие, немарливост и корупция“, пише бащата на Сияна и допълва, че Плевенската прокуратура, под ръководството на Владимир Николов, е позволила освобождаване на товара на камиона убиец, причинил фаталната катастрофа, отнела живота на 12-годишната му дъщеря.

„Добре, че делото беше преместено от Плевен в София, а разследването пратено в Националното следствие, иначе още щяхме да чакаме обвинителен акт, ако зависеше от този до „Каскета“. Точно от името на този в моргата ми набутаха визитка на адвокатка, която му била близка и щяла „да свърши работа“. Точно в неговата прокуратура е делото, по което сам се сезира за това как са обирали хора в моргата, включително Сияна. Това е доказано на 100 %, обаче още чакам прокурорите от Плевен да внесат обвинение. Знае се и кой е извършителят, но те мълчат.

И този същият днес има наглостта да излиза и да се прави на мъченик, че го били отстранили от началническия пост. Колко ли други дела, докато е бил окръжен прокурор, са се точили с години и прашясват по чекмеджета? Бил прогледнал и станал революционер? Така ли? А защо не признае, че го прави, защото са му обещали нов началнически пост в съдебната система?“, посочва още Попов.

Бащата на Сияна отправя и два конкретни въпроса, които сочат за възможна задкулисна договорка на Владимир Николов с представители на ръководството на Съюза на съдиите в България в лицето на съдията от Окръжен съд - Плевен Владислава Цариградска и лично на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, за съвместни и координирани действия срещу Сарафов.

„Имам два въпроса към този „герой“ – носач на куфари на „Каскета“, който каза, че бил ходил в САЩ против волята му?! Представете си – този е бил окръжен прокурор на Плевен, пък даже и председател на някаква си там асоциация на червените тоги. Срам!

Ето и въпросите ми, които задавам тук, защото мен в бТВ не ме канят:

Колко пъти се е виждал с Владислава Цариградска от Съюза на съдиите, за да го „привлича“ към каузата им за овладяване на цялата съдебна система?

Колко пъти се е виждал и какво му е обещал Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд, сега министър на правосъдието, за да отиде в бТВ и да се прави на „герой“?“

Провеждането на задкулисни договорки с магистрати от представители на неправителствения сектор, както и от политически лица от кръга на бившия лидер на „Да, България“ Христо Иванов, не е изненада. Подобни действия само потвърждават, че в случая се преследват нелегитимни политически и лобистки цели по овладяване на цялата съдебна власт.

От една страна Владислава Цариградска и Владимир Николов работят в Съдебната палата в Плевен, а реакцията на Андрей Янкулов, буквално минути след телевизионното интервю на Николов, засилва усещането за наличие на предварителен сценарий, чиято крайна цел е елиминирането на Сарафов от поста на изпълняващ функциите главен прокурор и поставянето на удобен за ПП-ДБ държавен обвинител.

Съвсем отделен е въпросът, че това се прави в разгара на скандала с разкритията за връзки на знакови за коалицията лица като Васил Терзиев с педофилската секта на ламата Ивайло Калушев от Петрохан.

Това, че Николов е бил сред най-близките на Иван Гешев, срещу когото в продължение на години протестираха ССБ, Антикорупционният фонд и близките до тях политически формации, обединени в коалицията „Продължаваме промяната - Демократична България“, а изведнъж се превръща в своеобразно „знаме“ на реформирането на съдебната система, не е прецедент. Преди десет години, малко след отстраняването ѝ от съдебната система, бившата съдийка Румяна Ченалова стартира кампания срещу тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров.

Тогава именно Христо Иванов обяви, че Ченалова трябва да бъде подкрепена, без значение че точно като правосъден министър Иванов поиска уволнението ѝ след разкритията на тогавашния френски посланик в София Ксавие Лапер дьо Кабан, който нарече съдийката „гнила ябълка“. Именно по този начин сега действат и „ученикът“ на Христо Иванов и бивш негов заместник - Андрей Янкулов, заедно с активистката от политическото крило на ПП-ДБ в правосъдната система - ССБ, плевенската съдийка Владислава Цариградска. Самата Цариградска още преди две години обяви, че много би искала да бъде заместник на главния прокурор, особено ако той се казва Андрей Янкулов.

В поста си във Фейсбук Николай Попов настоява прокуратурата да разкрие всички констатации от извършена ревизия на работата на Окръжна прокуратура – Плевен под ръководството на Владимир Николов, които са станали повод за дисциплинарното му отстраняване от поста на окръжен прокурор.

„Заради това искам „чисти ръце“ в съдебната система, защото този (Вл. Николов – бел. ред.) днес се прави на революционер само защото е сменил лагера и е минал в онзи на „грантовите съдии“ – същите, които бранят винаги престъпниците, пияните и дрогираните шофьори убийци, а напоследък и пе….ли, но никога жертвите, пострадалите и техните близки, какъвто съм и аз! Оставка!“, пише още бащата на Сияна.

