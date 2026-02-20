Драма до столицата! Станало е чудо

Опасна ситуация, която по чудо не е завършила с тежък инцидент, е възникнала тази вечер на пътя между Самоков и София.

Сигнал за паднали огромни скални късове върху пътното платно след местността „Златна рибка“, в посока Самоков, бе публикуван в социалните мрежи от пътуващи в района. По думите на очевидци, скалите са се озовали директно върху активната лента за движение, създавайки реална опасност за преминаващите автомобили и автобуси.

Коментари на граждани под публикацията сочат, че това не е единичен случай. Хора твърдят, че по трасето отдавна има падащи камъни, без да са предприети адекватни мерки за обезопасяване.

„Докога в дефилето ще има падащи камъни и никакви мерки? Всеки ден риск за шофьорите“, пише един от потребителите.

Други споделят, че вече има нанесени материални щети по автомобили, след като гуми са били спукани от паднали камъни на пътя.

Инцидентът повдига сериозни въпроси относно поддръжката на пътната инфраструктура и обезопасяването на рискови участъци по една от ключовите връзки между Самоков и столицата. Липсата на превантивни действия може да доведе до трагични последици, ако ситуацията не бъде овладяна своевременно.

Към момента няма информация дали са предприети спешни мерки за почистване и обезопасяване на участъка.

Шофьорите, преминаващи по трасето, трябва да бъдат изключително внимателни.

