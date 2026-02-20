Домоуправителите минават на отчет

Край на сивата зона при управлението на входовете. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва прием на заявления за вписване в новия Регистър на професионалните управители на етажна собственост. Ходът идва след обнародването в „Държавен вестник“ на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2026 г., с която се създава Единна информационна система на етажната собственост.

Оттук нататък професионалните домоуправители ще работят „на светло“ – с удостоверение и срещу държавна такса от 80 евро. За онези, които подадат документите си електронно, сумата е по-ниска – 72 евро. Плащането се извършва по сметка на Българската народна банка, а в основанието задължително се вписва „Такса за вписване в Регистъра“.

Заявленията могат да се подават на място в сградата на МРРБ, чрез упълномощен представител или по електронен път. Образците са публикувани на интернет страницата на министерството в секция „Жилищна политика – Етажна собственост“.

Но регистрацията не е формалност. Кандидатите – еднолични търговци, управители или съдружници в дружества – трябва да покрият строги изисквания. Сред тях: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер (освен ако не са реабилитирани), да не са били част от ръководството на фалирали дружества с неудовлетворени кредитори през последните три години, да не са лишени от право да заемат материално отговорна длъжност и да нямат публични задължения. Освен това трябва да разполагат с минимум едно лице, наето по трудов договор, и да са платили регистрационната такса.

Министерството ще извършва част от проверките служебно. За търговци, регистрирани в други държави от ЕС, Европейското икономическо пространство или Швейцария, се изискват официални документи от съответните компетентни органи, придружени с превод на български език.

Създаването на регистъра е част от усилията за по-голяма прозрачност и контрол върху управлението на етажната собственост – тема, която засяга милиони българи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com