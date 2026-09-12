Нова промяна в блока. Въвеждат специален код
Домоуправителите влизат в регистър
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Домоуправителите влизат в регистър
Целта е да се повиши нивото на предлаганите услуги
МРРБ излезе с официална информация
Асансьор, чистачка и ремонти отнемат спокойствието в блоковете
Вписват се в регистър, дължат 80 евро такса
МРРБ отваря официален регистър срещу 80 евро такса
Фирмите домоуправители задължително със застраховка „Професионална отговорност“, а сдруженията с идентификационен код
Ще има информационна система за етажната собственост
Голям проблем с необитаемите жилища
Преди да бъдат вписани в регистъра, те ще преминат квалификационно обучение
До 500 лева глоба ще се налага, ако има боклук около блоковете в Дупница. С уведомителни писма до домоуправителите общината ги подсети, че поддържане...
Домоуправители от Враца ще съдействат на общината за събирането на такса „куче". Дълги години недобросъвестни стопани решават да заобиколят закона и п...