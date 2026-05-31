Нова промяна в блока. Въвеждат специален код

Работи се по създаването на регистър на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради, съобщиха от регионалното министерство. Всяка етажна собственост ще има собствен идентификационен код, определен от общинската администрация по съответната партида, който ще остава непроменен след вписването.

Регистърът ще съдържа данни за сдруженията на собствениците и управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, както и правомощията на компетентните административни органи, свързани с вписването, актуализирането и заличаването на информацията в системата. Той ще се администрира от МРРБ, но вписването, актуализирането и заличаването на данните за обстоятелствата, които подлежат на вписване в електронните партиди, ще се извършва от общинската администрация.

Идеята е тези данни да са свързани с регистъра на професионалните домоуправители, който също е видим на сайта на МРРБ. До момента 79 компании са вписани там. В него гражданите могат свободно и безплатно да направят справка за това дали дадено юридическо лице е надлежно регистрирано и има право да извършва дейността на професионален домоуправител. Публикувани са данни за името и правната форма на организацията, единен идентификационен код, седалище и адрес за кореспонденция, управител и действителен собственик, номер и срок на издаденото удостоверение за извършване на дейността. Целта е да се повиши нивото на предлаганите услуги от страна на фирмите, както и да се предпазят потребителите от некоректни или фалшиви компании.

31 от фирмите професионални домоуправители са регистрирани в София. След столицата, най-много има от Варна - 19 организации, по 7 са от Пловдив и Бургас, две от Велико Търново. По една компания засега е регистрирана в градовете Плевен, Хасково, Трън, Лясковец, Русе, Ихтиман, Търговище, Горна Оряховица, Балчик, Благоевград, Банско. Две организации са регистрирани в села - Елешница и Калипетрово.

