Голям проблем с блоковете! Съседски войни стигат до съд

Няма по-сигурен начин един спокоен вход да избухне в скандал от течащия покрив. Една капка вода често се оказва достатъчна, за да превърне съседите във врагове, общото събрание - в съдебна зала, а домоуправителя - в кризисен щаб.

Колкото по-стар е жилищният фонд в България, толкова по-остър става проблемът. Хиляди блокове, строени през 70-те и 80-те години на миналия век, вече навлизат в критична възраст, а амортизираните покриви се превръщат в бомба със закъснител над главите на собствениците.

И тогава започва големият въпрос: кой плаща?

Покривът е обща част

Законът за управление на етажната собственост е категоричен - покривът е обща част на сградата. Това означава, че отговорността за ремонта не е само на хората от последния етаж, а на всички собственици.

Независимо дали живееш на първия или на осмия етаж, ти притежаваш идеална част от покрива. Именно затова участваш и във финансирането на ремонта му.

Много хора обаче отказват да приемат тази логика. „Аз не живея под покрива, защо да плащам?“, е може би най-често повтаряната реплика по време на общите събрания.

Само че законът не се интересува кой къде живее. Покривът пази цялата конструкция на сградата - от основите до последния апартамент. Ако той се компрометира, започва разрушаване на бетон, арматура, фасади и инсталации. А това вече засяга всички.

Може ли съседът да откаже

На практика – да. Законно – не. Ако общото събрание е взело решение за ремонт с необходимото мнозинство, всички собственици са длъжни да участват финансово.

Решенията за неотложен ремонт обикновено се приемат с мнозинство над 50% от идеалните части на сградата. При по-мащабни реконструкции понякога се изисква по-висок процент.

След като решението е прието, отказът за плащане вече се счита за нарушение на задълженията към етажната собственост.

И тук започва истинската война.

"Няма да дам и лев"

В много входове ремонтът на покрива се превръща в социален сблъсък между поколения, доходи и разбирания за собственост.

Едните настояват ремонтът да започне незабавно, защото апартаментите им мухлясват и таваните падат.

Другите твърдят, че сумите са прекалено високи. Трети просто отказват да плащат, защото проблемът не ги засяга директно.

Особено тежки стават конфликтите, когато ремонтът струва десетки хиляди левове. При старите панелни блокове цялостната подмяна на хидроизолация и конструктивни елементи може да достигне 40–50 хиляди лева, а понякога и повече.

Тогава започват обвиненията: че някой краде от ремонта, че офертите са завишени, че домоуправителят работи „със свои хора“, че последният етаж преувеличава проблема.

А междувременно водата продължава да влиза.

Какви са санкциите

Малко хора знаят, че етажната собственост има право да търси парите по съдебен път.

Ако собственик откаже да плати задълженията си за ремонт, управителят или управителният съвет могат да заведат дело срещу него. След съдебно решение сумата може да бъде събрана принудително чрез съдебен изпълнител.

Това означава: запор на сметки, удръжки, възбрана върху имот, натрупване на лихви и съдебни разноски.

На практика човек може да плати двойно повече от първоначалната си вноска.

Законът позволява и налагането на глоби при неизпълнение на решенията на общото събрание. Те обаче рядко са достатъчни, за да решат проблема. Истинският натиск идва от съда.

Най-големият проблем – липсата на фонд

В развитите държави ремонтът на покрива не предизвиква истерия, защото сградите поддържат постоянни фондове за ремонти.

В България обаче масово се събират пари едва когато таванът започне да капе.

Тогава се оказва, че няма резерв, няма план, няма обследване, няма пари. И внезапно десетки семейства трябва да намерят хиляди левове за седмици.

Именно затова конфликтите около покривите стават толкова ожесточени.

Времето на старите блокове изтича

Експерти предупреждават, че през следващите години темата ще става все по-болезнена. Огромна част от жилищния фонд у нас навлиза във възраст, в която авариите вече няма да бъдат изключение, а ежедневие.

Покривите ще текат все по-често. Щранговете ще се пукат. Фасадите ще се рушат.

А това означава само едно - България тепърва влиза в епохата на големите битки за етажната собственост.

И в центъра на тези войни ще стои един стар, напукан покрив, от който капе не само вода, а и напрежение между хората.

