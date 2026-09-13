Голямото саниране тръгва! Стотици блокове с безплатен ремонт
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
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Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
Сградният фонд остарява, покривите - текат
В България има близо 66 000 многофамилни сгради, които имат нужда от обновяване
Хората обаче трябва да предвидят средства за техническото и енергийното обследване на сградата
Президентът осъди твърденията, че се опитвали да насочат отговорността от агресора към жертвата
Става дума за комплекс „Нове Хоумс“ на адрес: гр.София, бул.„Цар Борис III" № 126
Поне 8 хиляди души са били поставени в изолация
Премиерът Бойко Борисов показа в профила си във Фейсбук видеа с блокове във Варна и Велко Търново, учавстващи в Национлната програма за енергийна ефек...
София. С 1,6% е намалял броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през първото тримесечие на 2014 г., в сравнение с последните три...
Най-много жилищни сгради са пуснати във Варна