Голям проблем с блоковете! Съседски войни стигат до съд
Сградният фонд остарява, покривите - текат
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Сградният фонд остарява, покривите - текат
Етажната собственост скоро ще има възможност за бързи ремонти
Според Драгомир Петров друг важен момент е застраховането на земеделската продукция
Не искаме привилегии, а да сме равни с чуждите производители, казва Лукан Луканов
18% от земеделската земя в България се обработва от над 900 земеделски кооперации
Фабриките ни правят лютеница с изгнил зарзават от Гърция, твърдят производители.