Стоичков се хвърля в огромен бизнес проект

Христо Стоичков подготвя собствен жилищен комплекс до родния си Пловдив и го посвещава на най-известния номер в българския футбол. Проектът “8 by Hristo Stoichkov” предвижда нов квартал с жилищни сгради, паркове, езеро, детска градина и спортни площадки. Всички те са подредени така, че погледнат отгоре, кварталът изписва цифрата 8, научи Plovdiv24.bg.

С номер 8 на гърба Стоичков стана легенда в Барселона и изведе националния отбор до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г. Същата година той спечели и “Златната топка”. Сега цифрата, която го следва през цялата кариера, се превръща в архитектурен план. Според представянето на проекта формата на осмицата трябва да внушава едновременно движение и сила, двете качества, с които феновете помнят Камата.

Къде ще бъде комплексът

Теренът е в западната част на Пловдив, по бул. “Пещерско шосе”, на няколко минути от Гребната база и болница “Св. Георги”. Парцелът е с площ около 74 000 кв. м. Локацията е избрана така, че да съчетава спокойствието извън градския шум с бърз достъп до центъра, Стария град и “Капана”.

Жилищните сгради са ниски, на три и четири етажа, подредени по контура на двата кръга на осмицата. Визуализациите показват светли тухлени фасади, големи остъклени площи и просторни тераси със стъклени парапети, а последните етажи са отдръпнати назад със зелени покриви. Предвидени са двустайни и тристайни апартаменти.

Над 45 000 кв. м от комплекса са отредени за зелени площи. Между сградите има градини, алеи за разходка и езеро, от което водата тече през целия квартал. Идеята е комплексът да се усеща като парк, в който се живее, а не като поредния блок до пътя.

Топка в сърцето на квартала

В центъра на осмицата, там, където двата кръга се срещат, е разположен площад с мотив на футболна топка. Около него са амфитеатър, детски площадки и зони за отдих. В северната част на комплекса са предвидени игрища за баскетбол и футбол, както и площадка за стрийт фитнес. Кварталът ще има и собствена детска градина с отделен двор.

Осмицата се повтаря и под земята. Подземният паркинг следва същата форма и е проектиран за около 500 автомобила, така че улиците между сградите да останат за пешеходци.