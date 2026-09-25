УниКредит Булбанк разширява възможностите за подкрепа на недоносените деца чрез blink дарение

УниКредит Булбанк, Фондация „Нашите недоносени деца“ и „Национална картова и платежна схема - bcard blink“, част от БОРИКА АД дават началото на съвместна кампания за подкрепа на недоносените деца и техните семейства чрез дарения с blink превод по мобилен номер. Тя се реализира в рамките на инициативата „Заедно за недоносените деца“ на фондацията и ще подпомогне различните направления, в които организацията работи за осигуряване на по-добра грижа за преждевременно родените деца и техните семейства - от престоя в неонатологичните отделения до периода след изписването и първите години от развитието на детето.

В България всяка година се раждат около 6000 недоносени бебета, а нуждата от подкрепа често продължава дълго след изписването от болницата. Затова Фондация „Нашите недоносени деца“ работи в няколко ключови направления: подобряване на болничната среда в неонатологичните отделения, психологическа и консултативна подкрепа за семействата, ранно проследяване и терапии за децата, както и насърчаване на семейно ориентираната грижа и защита на правата на преждевременно родените деца и техните родители.

Средствата, набрани чрез кампанията, ще подпомогнат тези дейности и ще достигнат до областите, в които нуждите на децата и семействата са най-големи. Клиентите на банката могат да се включат в каузата директно през приложението Булбанк Мобайл, където каузата ще бъде представена под името „Заедно за недоносените деца“, като:

Запазят мобилния номер +359 887 545 446 в контактите на телефона си;

Отворят приложението за мобилно банкиране;

Изберат „blink превод по мобилен номер“;

Изберат предварително запаметения номер +359 887 545 446;

Въведат желаната сума и потвърдят превода.

„Когато преди години създадохме Фондация „Нашите недоносени деца“, го направихме като родители, които знаят какво е да стоиш до кувьоза и да искаш повече от всичко детето ти да бъде добре. Днес сме до хиляди семейства, защото вярваме, че никой не бива да преминава през преждевременното раждане сам. В неонатологията най-големите победи понякога са невидими за останалия свят – още няколко качени грама, първото докосване, първият момент, в който семейството е най-после заедно у дома. След това идват нови надежди – за първата усмивка, първите стъпки и думички. Нашата работа е да помагаме тези победи да бъдат повече. А зад всичко, което правим, стоят нашите дарители – хората, които вярват, че тази работа има смисъл и благодарение на които можем да продължаваме. С тази кампания ви каним да бъдете един от тях“, споделя Моника Златанова от Фондация „Нашите недоносени деца“.

С настоящата инициатива УниКредит Булбанк продължава да развива възможностите за дигитално дарителство, които предлага на своите клиенти чрез blink превод по мобилен номер, реализиран съвместно с „Национална картова и платежна схема - bcard blink”. От старта на услугата през декември миналата година клиентите на банката вече имаха възможност да подкрепят редица значими обществени каузи, сред които Фонд „Детско здраве“ и стипендиантската програма „Готови за успех“ на фондация BCause, обновяването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, юбилейната кампания на WWF България „Природата има нужда от нас“, както и инициативата на организацията за превенция и ограничаване на горските пожари в България.

Дарения чрез blink превод по мобилен номер могат да правят и клиенти на други банки, които предлагат услугата. Преводите до 150 евро се извършват без такса, без необходимост от въвеждане на IBAN и единствено чрез мобилния номер на съответната кауза.