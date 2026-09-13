Global Finance отличи УниКредит Булбанк с шест награди за дигитално банкиране
Отличията са признание за последователните усилия на УниКредит да развива модерни дигитални решения, които улесняват ежедневното банкиране на индивиду...
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Отличията са признание за последователните усилия на УниКредит да развива модерни дигитални решения, които улесняват ежедневното банкиране на индивиду...
Продукцията се изнася по целия свят
УниКредит беше обявена и за Най-добра банка в Европа за втора поредна година
Виртуален ипотечен център пести време, осигурява индивидуална оферта и разписване на договора с електронен подпис
Компанията затвърждава своя ESG ангажимент чрез строителството на енергоефективни и „зелени“ хипермаркети
Тя остава лидер в попечителските услуги с 40% пазарен дял
Тя е един от най-големите кредитори в българския банков сектор
Банката спечели общо 7 приза в престижните категории за България, Хърватска, Унгария, както и за Централна и Източна Европа
В основата на ръста ще е частното потребление
Лихвите ще се увеличават по-бързо от очакваното, прогнозират икономистите на УниКредит Булбанк
Двете институции подписаха гаранционно споразумение за финансиране на бизнеса
Пазарът на имоти започва да прегрява, това е прогнозата на УниКредит Булбанк
Уникално за България споразумение бе подписано днес
Валидността на новите екопластини ще е 6 години
Инвестициите на публичния сектор са важни, защото подобряват продуктивността на инвестициите в частния сектор
Цветанка Минчева е избрана за председател на УС и Главен изпълнителен директор, назначението подлежи на одобрение от регулаторните органи
Очакваме около 10% от кредитите в мораториум да имат продължаващи трудности, казва Борислав Бангеев, главен Риск директор на УниКредит Булбанк
Това да е една от посоките, в които да се мисли, препоръча Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк
Това се случвна за първи път от 21 години насам
И банките, и българите в момента имат разумен и консервативен подход към кредитите, казва главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Теодора...