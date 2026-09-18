УниКредит Булбанк ще подкрепи градското развитие в Северна България по новата програма на Фонда на фондовете

УниКредит Булбанк ще участва в изпълнението на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ през програмния период 2021-2027 в партньорство с „Норд Уест Дивелъпмънт“ ЕООД като част от Консорциум „Фонд за зелено и умно градско развитие“. Обединението подписа оперативно споразумение с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) и беше избрано за финансов посредник за един от двата Фонда за градско развитие в Северна България.

Оперативните споразумения бяха подписани от изпълнителните директори на Фонд на фондовете Александър Георгиев и Александър Ненков. От името на Консорциум „Фонд за зелено и умно градско развитие“ документи подписаха Борислав Бангеев, главен директор „Корпоративно банкиране“ и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, и Любомир Станиславов, управител на „Норд Уест Дивелъпмънт“ ЕООД.

„Северна България е регион с огромен потенциал, който има нужда от повече проекти, допринасящи за развитието на местните общности и икономиката. Благодарни сме за доверието да ни бъде поверено управлението на над 70 млн. евро публичен ресурс, който заедно с привлеченото от нас финансиране ще достигне приблизително 120 млн. евро. Надяваме се тези средства да стигнат възможно най-бързо до качествени проекти в северните региони на страната. За нас това е голяма отговорност и поемаме ангажимента да управляваме ресурса прозрачно, професионално и отговорно, така че скоро да видим резултати от реализираните инвестиции“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, по време на официалната церемония по подписването.

Общият публичен ресурс по финансовия инструмент възлиза на 262,5 млн. евро и е осигурен по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирани от Европейския съюз. Инструментът се изпълнява чрез три фонда за градско развитие – два за Северна България и един за Южна България. С привлечения от финансовите посредници частен ресурс общият обем на инвестициите се очаква да достигне до 400 млн. евро.

Подкрепата по Програма „Развитие на регионите“ обхваща 10 големи и 40 средни и по-малки градски общини и е насочена към инвестиции в икономическа активност, зелена градска среда, устойчива мобилност, енергийна ефективност, здравна, социална и образователна инфраструктура, култура, спорт и туризъм.

Ресурсът по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е предназначен за инвестиции на малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация в нови и съществуващи индустриални паркове и във функционална близост до тях.