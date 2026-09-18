Китайски гигант връща автозавода край Ловеч

България отново ще произвежда китайски автомобили. Заводът край Ловеч, в село Баховица, ще бъде възстановен за сглобяване на електромобили и хибриди на китайския гигант Great Wall Motor (GWM), съобщава специализираният сайт DizzyRiders.bg.

Базата ще бъде използвана от „Българска Автомобилна Индустрия“ – партньор на GWM у нас. Плановете предвиждат производството да стартира още през следващата година.

Първоначално от поточната линия ще излиза един електрически модел. На следващ етап гамата трябва да бъде разширена с още автомобили, сред които и два по-големи plug-in хибрида.

Първият модел ще бъде електрическата версия на новия Ora 05.

Заводът с втори шанс

Производството в Баховица не е новост. Именно там през 2012 г. заработи заводът на Litex Motors и Great Wall – първата производствена база на китайската компания в Европа.

В Ловеч първоначално се сглобяваше моделът Voleex C10, последван от пикапа Steed 5 и SUV модела Haval H6.

Проектът обаче не просъществува дълго. Производството беше прекратено през 2016 г., а година по-късно Litex Motors влезе в процедура по несъстоятелност.

Сега автомобилната индустрия се връща в Баховица при съвсем различна пазарна ситуация – с бързо разрастващ се сегмент на електромобилите и хибридите.

Нов партньор

Този път партньор на китайския производител е „Българска Автомобилна Индустрия“ (БАИ). Компанията е собственост на Андон Димитров, свързан с „Литекс Комерс“ и „Литекс Пропърти“.

БАИ притежава и „Баховица индустриален парк“, който управлява производствената база край Ловеч.

Теренът е с площ около 500 000 кв. метра, като заводът е проектиран за капацитет до 50 000 автомобила годишно при работа на две смени.

В България ще се извършва основно сглобяването, докато необходимите компоненти ще бъдат доставяни от Китай.

Вече търсят работници

Подготовката за новото производство вече е започнала. „Българска Автомобилна Индустрия“ набира персонал за бъдещия завод.

През август и септември са публикувани обяви за оператори по сглобяване, инженери, логистични специалисти и мотокаристи.

Така след близо десетилетие пауза Баховица отново се готви да стане автомобилен производствен център.